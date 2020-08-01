Gölete giren çocuk boğuldu! Çocuğun cansız bedeni...

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu.
Kurşunlu ile Deveci Konak mahalleleri arasındaki baraj göletine üç arkadaşıyla giren İbrahim Şahin (16), bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gölet ve çevresinde arama yapan yakınları, Şahin'e ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
Bursa deniz polisi ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Şahin'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.