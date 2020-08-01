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01 Ağu 2020 - 21:36- Sağlık G: 01 Ağu 2020 - 21:41

Ankara Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller arasında

Türkiye'de son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu Son 24 saatte 981 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 215 bin 516'ye yükseldi.
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Türkiye'de son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, " Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 44 bin 846 test yapıldı, 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti.

Türkiye'de Kovid-19'dan 215 bin 516 kişi iyileşti 

Toplam test sayısı 4 milyon 845 bin 669, vaka sayısı 231 bin 869, vefat sayısı 5 bin 710 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 981 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 215 bin 516'ye yükseldi.

Ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,7 oldu.

Ankara Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller arasında

Bakan Koca paylaşımında şunları kaydetti:"Tedbire ihtiyaç var. Günlük yeni hasta sayımız 1000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı."

01 Ağu 2020 - 21:36 AA Ankara- Sağlık

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