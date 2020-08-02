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02 Ağu 2020 - 11:09- Dünya G: 02 Ağu 2020 - 11:10

Şok! Çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma! 80 kişi öldürüldü!

Çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgelerde geçen ay düzenlenen operasyonlarda silahlı çete üyesi 80 kişi öldürüldü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Nijerya'nın kuzeybatısında, çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgelerde geçen ay düzenlenen operasyonlarda silahlı çete üyesi 80 kişi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basın mensuplara yaptığı açıklamada, geçen ay Zamfara, Katsina ve Sokoto eyaletlerinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda 80 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda çete üyesinin de yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda 47 çete üyesinin yakalandığını aktaran Onyeuko, çetelerin çaldığı bine yakın büyükbaş hayvanın yanı sıra 23 silah ve önemli mühimmatın de ele geçirildiğini söyledi.

Onyeuko, ayrıca silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişinin de kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını öne sürüyor.
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02 Ağu 2020 - 11:09 AA - Dünya

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