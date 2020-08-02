Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Sel, su baskını ve heyelan...

Doğu Karadeniz'de bugün kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Rize geneli, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını ve heyelan gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.