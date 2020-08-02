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02 Ağu 2020 - 11:27- Yaşam G: 02 Ağu 2020 - 11:34

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Sel, su baskını ve heyelan...

Doğu Karadeniz'de bugün kuvvetli yağış bekleniyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Doğu Karadeniz'de bugün kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Rize geneli, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve heyelan gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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02 Ağu 2020 - 11:27 AA Ankara- Yaşam

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