Kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları sürüyor.
Diyarbakır'dan önceki gün akrabalarını ziyaret için Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evlerinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'i arama çalışmaları sürüyor.
Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalarda köydeki evlerde ve kapalı alanlarda da arama yapıldı.
Ekipler köyün çevresinde, ormanlık alanda ve Dicle Nehri yatağında da arama çalışmalarına devam ediyor.
Dağlık ve engebeli arazide yürütülen çalışmalara jandarma ekipleri drone ile havadan destek verirken, hassas burunlu köpeklerle de arama yapılıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.