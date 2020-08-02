Antalya'nın Manavgat ilçesinde kanyondaki suya giren genç boğuldu.
Arkadaşlarıyla Ahmetler Kanyonu'na giden Abdulmuttalip Şaşmaz (22) suya girdi. Şaşmaz, bir süre sonra suyun derinleştiği noktada gözden kayboldu.
Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Antalya Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Timi (SAK) ekibi sevk edildi.
Ekibin arama çalışması sonucu gencin cansız bedeni bulundu.
Şaşmaz'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.