Haberler Ankara Haberler Ankara
03 Ağu 2020 - 10:19- Siyaset G: 03 Ağu 2020 - 10:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bayram diplomasisi"! İşte 21 kişilik o liste...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği yürüterek Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde Azerbaycan'dan Katar'a, İran'dan Endonezya'ya, Kazakistan'dan Kosova'ya kadar ülke liderlerinin de aralarında bulunduğu 21 telefon görüşmesi yaptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın ilk üç gününde aralarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in de bulunduğu 21 görüşme gerçekleştirdi.

Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca bayram süresince şu isimlerle bayramlaştı:

"Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegoviç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi."
# SİYASET HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bakan Soylu, Afrin'deki güvenlik görevlilerinin bayramını kutladı mask
Bakan Soylu, Afrin'deki güvenlik görevlilerinin bayramını kutladı
Erdoğan, 81 ilin parti teşkilatıyla bayramlaşma programında konuşma yaptı mask
Erdoğan, 81 ilin parti teşkilatıyla bayramlaşma programında konuşma yaptı
TBMM’de gerginlik yaşandı mask
TBMM’de gerginlik yaşandı
Kılıçdaroğlu kurban vekaletini TSK Mehmetçik Vakfı’na verdi mask
Kılıçdaroğlu kurban vekaletini TSK Mehmetçik Vakfı’na verdi
Çavuşoğlu: “Salgından çıkarabileceğimiz dersler olduğuna inanıyorum” mask
Çavuşoğlu: “Salgından çıkarabileceğimiz dersler olduğuna inanıyorum”
Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan ABD’ye sert "Osman Kavala" yanıtı mask
Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan ABD’ye sert "Osman Kavala" yanıtı
Bakan Çavuşoğlu: “Yunanistan’ın şunu kabul etmesi gerekiyor, İstanbul 1453’te fethedildi” mask
Bakan Çavuşoğlu: “Yunanistan’ın şunu kabul etmesi gerekiyor, İstanbul 1453’te fethedildi”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz ete kemiğe bürünmeye başladı" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz ete kemiğe bürünmeye başladı"
Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak gösterildi mask
Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak gösterildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz” mask
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz”

03 Ağu 2020 - 10:19 AA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Milli Savunma Bakanlığında bayramlaşma töreni mask
Milli Savunma Bakanlığında bayramlaşma töreni
İçişleri Bakanlığı’ndan "bayram harçlığı verileceği" haberlerine yalanlama mask
İçişleri Bakanlığı’ndan "bayram harçlığı verileceği" haberlerine yalanlama
TBMM’de gerginlik yaşandı mask
TBMM’de gerginlik yaşandı
Kılıçdaroğlu kurban vekaletini TSK Mehmetçik Vakfı’na verdi mask
Kılıçdaroğlu kurban vekaletini TSK Mehmetçik Vakfı’na verdi
"Ankara 2050’ye kadar su problemi yaşamayacak" mask
"Ankara 2050’ye kadar su problemi yaşamayacak"
Sosyal medya düzenlemesi TBMM’de kabul edildi mask
Sosyal medya düzenlemesi TBMM’de kabul edildi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem mask
Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem
Ankara Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller arasında mask
Ankara Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller arasında
Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 4 ölü, 52 kişi yaralı mask
Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 4 ölü, 52 kişi yaralı
O ilde 80 ev karantinaya alındı mask
O ilde 80 ev karantinaya alındı
Türkiye'de Kovid-19'dan 214 bin 535 kişi iyileşti mask
Türkiye'de Kovid-19'dan 214 bin 535 kişi iyileşti
Piknikten geriye babanın feryadı kaldı! Kızı ve eşi toprağa verildi mask
Piknikten geriye babanın feryadı kaldı! Kızı ve eşi toprağa verildi

GALERİ

İzmir'deki orman yangını sebebiyle boşaltılan site yandı - Video Haber mask
İzmir'deki orman yangını sebebiyle boşaltılan site yandı - Video Haber
Gümüşhane'de feci trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Video Haber mask
Gümüşhane'de feci trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Video Haber
Genç kadın, birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu - Video Haber mask
Genç kadın, birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu - Video Haber
İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 18 yaralı - Video Haber mask
İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 18 yaralı - Video Haber
Türkiye'nin büyüleyen güzelliği: Kuş cennetleri mask
Türkiye'nin büyüleyen güzelliği: Kuş cennetleri
Göreve geldiğinde söz vermişti! Ankara’nın en yeşil ilçesi oldu mask
Göreve geldiğinde söz vermişti! Ankara’nın en yeşil ilçesi oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL