Futbolda birinci transfer dönemi yarın başlayacak

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için yarın resmen başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, yarın başlayacak ve 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.