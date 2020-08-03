Bakan Soylu, Afrin'deki güvenlik görevlilerinin bayramını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cep telefonuyla görüştüğü Suriye'nin Afrin bölgesindeki güvenlik görevlilerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı ile Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'de görev yapan polis ve jandarma ekiplerine ziyarette bulundu.
Beraberindekilerle görevlilerin bayramını kutlayan Yayman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu cep telefonuyla aradı.
Cep telefonundan polis ve jandarma ekiplerine hitap eden Soylu, güvenlik görevlileri ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek hayırlı görevler diledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.