Feci ölüm! Kızını kurtarmak isterken...

Antalya'nın Aksu ilçesinde çaya düşen 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk ve onu kurtarmaya çalışan babası boğuldu.
Gökdere Mahallesi'ndeki serada çalışan Abdulbased Zaher (40), işi bittikten sonra kızı Doğa ile Aksu Çayı kenarında yürüyüşe çıktı.
Yürüyüş sırasında kız çocuğu çaya düştü, Zaher de onu kurtarmak için suya girdi.
Sürüklenen baba ve kızı, yakınları ve çevredekiler tarafından çaydan çıkarıldı.
112 Acil Servis ekipleri, Zaher ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.
Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen cenazelerin, işlemlerin ardından defnedilmek üzere Suriye'ye götürüleceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.