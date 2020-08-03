Feci ölüm! Kızını kurtarmak isterken...

Antalya'nın Aksu ilçesinde çaya düşen 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk ve onu kurtarmaya çalışan babası boğuldu.

Gökdere Mahallesi'ndeki serada çalışan Abdulbased Zaher (40), işi bittikten sonra kızı Doğa ile Aksu Çayı kenarında yürüyüşe çıktı.

Yürüyüş sırasında kız çocuğu çaya düştü, Zaher de onu kurtarmak için suya girdi.

Sürüklenen baba ve kızı, yakınları ve çevredekiler tarafından çaydan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekipleri, Zaher ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen cenazelerin, işlemlerin ardından defnedilmek üzere Suriye'ye götürüleceği öğrenildi.