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03 Ağu 2020 - 10:58- Asayiş G: 03 Ağu 2020 - 10:59

3 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 3 gün önce çıkan ve dün kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 3 gün önce çıkan ve dün kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Cuma günü 17.30 sıralarında Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına müdahale sürüyor.

Söndürme çalışmalarında bir amfibik yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri ve 40 arazöz kullanılıyor.

Zaman zaman alevlenmelerin olduğu yangının tamamen kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 31 Temmuz'da çıkan yangın aynı gece kontrol altına alınmış ancak ertesi gün kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başlamış, Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri tahliye edilmişti. Yangının dün kısmen kontrol altına alındığı açıklanmıştı.
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03 Ağu 2020 - 10:58 AA Manisa- Asayiş

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