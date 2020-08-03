Düşen çocuğu jandarma personeli havada yakaladı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, jandarma personelinin, Kapuzbaşı Şelaleleri girişinde babasının omzundan düşen çocuğu havada yakalama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Aladağlar Milli Parkı içinde yer alan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'ne gezmeye gelen bir baba, omzunda çocuğuyla giriş noktasında beklemeye başladı.
Çocuk, kimlik kontrolü sırasında dengesini kaybederek babasının omzundan düştü. Kontrol noktasında görevli bir jandarma personeli, ani refleksle çocuğu yere düşmeden havada yakalamayı başardı.
Jandarma personelinin çocuğu havada yakaladığı anı, güvenlik kamerası kaydetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.