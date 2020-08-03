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03 Ağu 2020 - 13:38- Asayiş G: 03 Ağu 2020 - 13:46

Bakan Selçuk, çok acı bir haber aldığını belirtti ve uyardı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Bayramın son gününde, dönüş yolunda direksiyon başına geçen vatandaşlarımıza buradan bir kez daha seslenmek istiyorum, ne olur sürat yapmayalım, ne olur uykusuz şekilde direksiyon başına geçmeyelim"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2'si öğretmen 6 kişinin vefat ettiği kaza nedeniyle eğitim camiasına başsağlığı dileyerek, bayram dönüş yolunda sürat yapılmaması, uykusuz yola çıkılmaması, emniyet kemeri takılması uyarılarında bulundu.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bayramın son gününde çok acı bir haber alındığını belirtti.

Eğitim camiasına ve millete başsağlığı dileyen Selçuk, öncelikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sonra da Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile görüştüğünü ifade etti.

Kazada ikisi öğretmen ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının da aralarında olduğu 6 kişinin vefat ettiği bilgisini aldıklarını ifade eden Selçuk, yaralı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanının tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Bakan Selçuk, Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürekli temas halinde olduklarını, çalışanının sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.

Yaralı personele acil şifa, vefat edenlerin ailelerine ve yakınlarına sabır dileyen Selçuk, şunları kaydetti:

"Eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Bayramın son gününde, dönüş yolunda direksiyon başına geçen vatandaşlarımıza buradan bir kez daha seslenmek istiyorum, ne olur sürat yapmayalım, ne olur uykusuz bir şekilde direksiyon başına geçmeyelim, gerektiğinde dinlenerek, mola vererek yola devam edelim, emniyet kemerimizi mutlaka ama mutlaka takalım. Acımız büyük, bayramı hüsrana dönüştürecek kaza haberlerine yenilerinin eklenmemesi en büyük temennimiz."
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03 Ağu 2020 - 13:38 AA Ankara- Asayiş

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