Arabayı çalıp sahibine geri sattı

Sultanbeyli'de bir evden çaldığı otomobili 25 bin lira fidye karşılığında sahibine teslim eden şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 23 Temmuz'da Sultanbeyli'de ikamet eden D.G.'nin evine hırsızlık amacıyla giren bir şüpheli aldığı kontak anahtarıyla ikametin önündeki lüks otomobili çaldı.
Şüpheli olaydan sonra aracın sahibi D.G.'yi arayarak, 25 bin lira fidye karşılığında aracı geri vermeyi teklif etti.
Mağdur D.G., şüpheli Alpay İ. (19) ile Sancaktepe'de buluşup, parayı verdikten sonra aracını teslim aldı.
D.G.'nin olaydan sonra polise şikayette bulunması üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli Alpay İ.'yi 2 Ağustos'ta Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Kaptan-ı Derya Caddesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.