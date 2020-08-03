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03 Ağu 2020 - 14:11- Asayiş G: 03 Ağu 2020 - 14:21

Arabayı çalıp sahibine geri sattı

Sultanbeyli'de bir evden çaldığı otomobili 25 bin lira fidye karşılığında sahibine teslim eden şüpheli yakalandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sultanbeyli'de bir evden çaldığı otomobili 25 bin lira fidye karşılığında sahibine teslim eden şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Temmuz'da Sultanbeyli'de ikamet eden D.G.'nin evine hırsızlık amacıyla giren bir şüpheli aldığı kontak anahtarıyla ikametin önündeki lüks otomobili çaldı.

Şüpheli olaydan sonra aracın sahibi D.G.'yi arayarak, 25 bin lira fidye karşılığında aracı geri vermeyi teklif etti.

Mağdur D.G., şüpheli Alpay İ. (19) ile Sancaktepe'de buluşup, parayı verdikten sonra aracını teslim aldı.

D.G.'nin olaydan sonra polise şikayette bulunması üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli Alpay İ.'yi 2 Ağustos'ta Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Kaptan-ı Derya Caddesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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03 Ağu 2020 - 14:11 AA İstanbul- Asayiş

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