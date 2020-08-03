Göletten 2 çocuk cesedi çıkarıldı!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, İverönü köyünde sulama göletine giren Hüseyin Gazi Kökçü (16) ile Fatih Kırık (16) bir süre sonra suda kayboldu.
Yanlarında bulunan bir çocuk, köylülere haber verdi. Vatandaşlar ise durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Tokat AFAD su altı ekiplerinin 10 dakikalık çalışması sonucu 2 çocuğun cesedi göletten çıkarıldı.
Cesetler, savcının yaptığı incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.