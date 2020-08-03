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03 Ağu 2020 - 16:43- Asayiş G: 03 Ağu 2020 - 16:51

Göletten 2 çocuk cesedi çıkarıldı!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, İverönü köyünde sulama göletine giren Hüseyin Gazi Kökçü (16) ile Fatih Kırık (16) bir süre sonra suda kayboldu.

Yanlarında bulunan bir çocuk, köylülere haber verdi. Vatandaşlar ise durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Tokat AFAD su altı ekiplerinin 10 dakikalık çalışması sonucu 2 çocuğun cesedi göletten çıkarıldı.

Cesetler, savcının yaptığı incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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03 Ağu 2020 - 16:43 AA Tokat- Asayiş

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