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03 Ağu 2020 - 16:51- Spor G: 03 Ağu 2020 - 17:01

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü eski futbolcusu Mert Nobre oldu

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, eski futbolcusu Mert Nobre'yi teknik direktör olarak göreve getirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, eski futbolcusu Mert Nobre'yi teknik direktör olarak göreve getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon öncesi teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren takımımız, Mert Nobre ile anlaşmaya vardı. Genç teknik adam ile takımımız 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, teknik direktörümüz Mert Nobre'ye görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan video paylaşımında ise, "Hikaye yeniden başlıyor. Yeni teknik direktörümüz Mert Nobre. Hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.
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03 Ağu 2020 - 16:51 AA İstanbul- Spor

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