Ukraynalı modeli darbettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darbettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Kyryliuk ve arkadaşları, ilçede gittikleri bir plaj işletmesinde çalışanlarla tartıştı.
Kyryliuk, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kendisi ve beraberindekilerin bir çalışan tarafından darbedildiğini öne sürdü.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli bir kişi gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.