Eski milli futbolcu Mesut Şen'e son veda...

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden Bursasporlu eski milli futbolcu Mesut Şen'in cenazesi toprağa verildi.
Yeşil-beyazlı kulübün kurulduğu 1963 yılından 1973'e kadar Bursaspor formasını giyen, A Milli Takım'da da oynayan Mesut Şen için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına, Şen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bursa millet vekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Refik Özen, Bursaspor'un divan kurulu ve yönetim kurulu üyeleri ile spor camiasından isimler katıldı.
Mesut Şen'in cenazesi Emirsultan Mezarlığı'nda defnedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.