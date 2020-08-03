Bolu'da akılalmaz olay! 13 yaşındaki çocuk...

Bolu'da buğday yüklü traktörün şarampole devrilmesi sonucu babaanne hayatını kaybetti, torunu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenicepınar köyünde tarladan köye buğday taşıyan 13 yaşındaki A.K'nin kullandığı 14 EE 304 plakalı traktör, yokuştan inerken virajı alamayarak şarampole devrildi.
Kazada, A.K. ağır yaralandı, yanında yolcu olarak bulunan babaannesi Durkadın K. (62) hayatını kaybetti.
Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Durkadın K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Acı haberi alan Durkadın K'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.