Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi başladı... 5 Ekim'de sona erecek

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün başlayan yaz transfer dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.