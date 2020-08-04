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04 Ağu 2020 - 10:08- Spor G: 04 Ağu 2020 - 10:16

Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi başladı... 5 Ekim'de sona erecek

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün başlayan yaz transfer dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.
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04 Ağu 2020 - 10:08 AA İstanbul- Spor

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