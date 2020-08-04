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04 Ağu 2020 - 10:11- Belediyeler G: 04 Ağu 2020 - 10:12

Başkan Şimşek Bayram Coşkusu Yaşattı

"Bir Bayram Etkinliği" adlı proje ile yola çıkan Gölbaşı Belediyesi bayram coşkusu yaşattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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"Bir Bayram Etkinliği" adlı proje ile yola çıkan Gölbaşı Belediyesi bayram coşkusu yaşattı.

İhtiyaç sahibi çocuklar ve aileler ile kahvaltıda bir araya gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek bayram sevinci yaşattı. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi 20 çocuk ve 8 anne ile buluşan Başkan Şimşek hayırseverler tarafından alınan bayramlıkları çocuklar ile buluşturdu. Proje kapsamında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Şimşek “Yarınımızın büyükleri çocuklarımızın mutluluğu bizler için her şeyden önemli. Birlik ve beraberliğin önemi böyle günlerde daha çok anlaşılmalı. Hayırsever vatandaşlarımız her zaman olduğu gibi bugün de bizlere olan desteklerini esirgemedi. Çocuklar gülsün ki bayramlar anlam kazansın” ifadelerini kullandı.
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04 Ağu 2020 - 10:11 Ankara/ Gölbaşi- Belediyeler

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