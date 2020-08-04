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04 Ağu 2020 - 10:41- Ekonomi G: 04 Ağu 2020 - 10:42

Son Dakika! Bakan Albayrak açıkladı: ''Bu tarihi bir dönüm noktası''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor." dedi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor." dedi.

04 Ağu 2020 - 10:41 AA Ankara- Ekonomi

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