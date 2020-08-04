Beypazarı Belediyesi'nden Evde Bakım Hizmetleri

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Şefkat Eli Projesi Evde Bakım Hizmeti ekipleri, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların evde bakım hizmetlerini üstlenerek ev temizliği, kişisel bakım, sağlık taraması ve sosyal yardım anlamında tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Şefkat Eli Projesi Evde Bakım hizmetlerimizle yardıma muhtaç, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın ev temizliklerinden kişisel bakımlarına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.