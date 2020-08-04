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04 Ağu 2020 - 13:58- Asayiş G: 04 Ağu 2020 - 13:59

5 yıl önce şehit olmuştu! Kulaksız'ın kanı yerde kalmadı

Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı daha tutuklandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı daha tutuklandı.

Muş Jandarma Komutanlığınca 27 Temmuz'da düzenlenen "Şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız 2020-1 Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı daha işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tasarlayarak adam öldürmek" suçlarından tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 3 şüpheli ise bir süre önce tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu, eşinin ise yaralandığı terör saldırısının ardından Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları ile teröristlere yardım ettiği belirlenen 13 şüphelinin tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, şüphelilerden 3'ünün çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarla etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince firari 10 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 Temmuz günü saat 00.01'den itibaren Muş ve Balıkesir'de 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, operasyonlarda, Kulaksız'ı şehit eden ve eşini yaralayan 9 şüphelinin yakalandığı, Suriye'deki PKK/YPG saflarına kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti.

Şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalarda da çok sayıda silah ve mühimmat ile dijital materyal ve döküman ele geçirilmişti.

- 5 yıl önce şehit edilmişti

Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız ve eşi, 27 Temmuz 2015'te saat 19.30 sıralarında gittikleri ziyaretten, kendi araçlarıyla İlçe Jandarma Komutanlığına döndükleri sırada bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları ve iş birlikçilerinin saldırısına uğramıştı.

Hain saldırıda Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız şehit edilirken, eşi Sibel Funda Kulaksız ise yaralanmıştı.
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04 Ağu 2020 - 13:58 AA Muş- Asayiş

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