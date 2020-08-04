Kahramanmaraş'ta "ambulans verilmediği" iddiasına inceleme başlatıldı

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, "ambulans verilmediği iddia edilen kadının hayatını kaybettiği" şeklindeki haberlerle ilgili inceleme başlattı.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün basında, "Ambulans verilmediği iddia edilen kadın hayatını kaybetti" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Haberdeki iddialara yönelik İl Sağlık Müdürlüğümüzce halihazırda inceleme başlatılmış olup, inceleme neticesinde ihmal ya da kusuru tespit edilenler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur." ifadesine yer verildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.