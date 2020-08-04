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04 Ağu 2020 - 14:36- Çevre G: 04 Ağu 2020 - 14:37

Bolu bayramda tatilcilerin uğrak noktası oldu

Doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı ile Abant ve Gölcük tabiat parklarının da aralarında bulunduğu yerleri, Kurban Bayramında 61 bin 195 kişi ziyaret etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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"Tabiat'ın kalbi" olarak adlandırılan doğal güzellikleriyle ünlü Bolu, tabiat ve milli parklarda Kurban Bayramında 61 bin 195 ziyaretçiyi ağırladı.

Ankara ve İstanbul arasında, doğal güzellikleriyle tatilcileri cezbeden Abant, Gölcük ve Yedigöller tabiat parkları, bayramda tatilcilerin uğrak yeri oldu.

Abant'taki iki otel neredeyse tam kapasite hizmet verirken, Gölcük ve Yedigöller'deki kır evleri de tatil süresince boş kalmadı.

Bolu'da bulunan tabiat parkları ile Yedigöller'deki kamp alanlarında çok sayıda kişi çadır kurarak kamp yapma imkanı buldu.

Ayrıca il genelinde bulunan Göksu, Sülüklügöl ve Karagöl tabiat parkları da tatilcilerin ziyaret ederek doğayla baş başa kaldığı mekanlar arasında yer aldı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Abant Tabiat Parkı'nı 4 günlük bayram tatili süresince 33 bin 541 kişi, Gölcük Tabiat Parkı'nı 13 bin 977 kişi, Yedigöller Milli Parkı'nı ise yaklaşık 9 bin 408 kişi ziyaret etti.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı olarak ilan edilen Göksu Tabiat Parkı 2 bin, Sülüklü Göl Tabiat Parkı 664, Karagöl Tabiat Parkı ise 1605 kişiyi ağırladı.

04 Ağu 2020 - 14:36 AA Bolu- Çevre

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