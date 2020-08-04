Haberler Ankara Haberler Ankara
04 Ağu 2020 - 15:15- Sağlık G: 04 Ağu 2020 - 15:16

Ankara'da Kovid-19 hastaları arttı, İl Sağlık Müdürlüğü yeni kararlar aldı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, pandemi sürecinde günlük yatış ihtiyacı gerektiren Kovid-19 hastalarındaki artış dikkate alınarak yeni tedbirler alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, pandemi sürecinde günlük yatış ihtiyacı gerektiren Kovid-19 hastalarındaki artış dikkate alınarak yeni tedbirler alındı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz'da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm başkanlığında hizmet başkanlarının katılımı ile "Pandemi Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantı kapsamında, günlük yatış ihtiyacı gerektiren Kovid-19 hastalarındaki artış dikkate alınarak yeni kararlar alındı.

Buna göre, hastanelerde klinik servis yatağı sayısının en az yüzde 50'sinin Kovid-19 yatağı, boş yoğun bakım yataklarının ise tamamının Kovid-19 yoğun bakım yatağı olarak ayrılması ile elektif cerrahi vaka alımlarının ikinci bir talimata kadar durdurulması, elektif dahili yatışların ertelenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca hastaneler için planlanan Kovid-19 yataklarının izolasyonlarının uygunluğu için hastane enfeksiyon kontrol komitelerinin uygunluk yazısının istenmesi ve enfeksiyon kontrol komitelerinin sürece çok daha etkin olarak katılımlarının sağlanması kararı alındı.

- Meslek Hastalıkları Hastanesi mali olarak Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanacak

Meslek Hastalıkları Hastanesinin de mali olarak Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanacağına ilişkin tedbirin de yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid hastalarına bakan tıbbi ekibin dışında kalan tıbbi ekip, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine görevlendirilecektir. Sadece Meslek Hastalıkları Hastanesindeki meslek hastalıkları poliklinikleri görev yapmaya devam edecektir. Ancak bu polikliniğe başvuran hastalardan hastaneye yatması gereken olursa Atatürk Göğüs (Sanatoryum) Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatışı yapılacaktır. Meslek Hastalıkları Hastanesindeki toksikoloji laboratuvarı bu hastalar için hizmet vermeye devam edecektir.

Beytepe Murad Erdi Eker Devlet Hastanesi mali olarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanacaktır. Kovid hastalarına bakan tıbbi ekibin dışında kalan tıbbi ekibin isteyenlerinin geçici görevleri il içerisinde yapılacaktır.

İlçe devlet hastaneleri, Kovid-19 hastalarının tedavisini bilim kurulunun algoritmaları yönünde kendileri yapacaktır. Sadece PCR (+) yoğun bakım hastaları ile PCR (-) ya da daha test sonucu çıkmamış ama CT (+) yoğun bakım hastalarını merkez hastanelerine sevk edeceklerdir."
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
​D vitamini eksikliğine dikkat! mask
​D vitamini eksikliğine dikkat!
Kalbi bir günde 127 kez duruyordu! Bir çocuk annesi kadın... mask
Kalbi bir günde 127 kez duruyordu! Bir çocuk annesi kadın...
Sağlık Bakanı Koca: ''Birinci dalga sahillere indi'' mask
Sağlık Bakanı Koca: ''Birinci dalga sahillere indi''
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 42 bini geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 42 bini geçti
Türkiye için flaş ikinci dalga uyarısı! mask
Türkiye için flaş ikinci dalga uyarısı!
2 yaşındaki Emir, hayata tutunmak için ilik nakli bekliyor - Video Haber mask
2 yaşındaki Emir, hayata tutunmak için ilik nakli bekliyor - Video Haber
Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüne uyarılarda bulundu mask
Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüne uyarılarda bulundu
İşitme kaybıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı! mask
İşitme kaybıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı!
Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan 2 yaşındaki Rabia... - Video Haber mask
Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan 2 yaşındaki Rabia... - Video Haber
Yaz aylarında sıklığı artan hastalık: Böbrek taşı mask
Yaz aylarında sıklığı artan hastalık: Böbrek taşı

04 Ağu 2020 - 15:15 AA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kalbi bir günde 127 kez duruyordu! Bir çocuk annesi kadın... mask
Kalbi bir günde 127 kez duruyordu! Bir çocuk annesi kadın...
Sağlık Bakanı Koca: ''Birinci dalga sahillere indi'' mask
Sağlık Bakanı Koca: ''Birinci dalga sahillere indi''
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 42 bini geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 42 bini geçti
Türkiye için flaş ikinci dalga uyarısı! mask
Türkiye için flaş ikinci dalga uyarısı!
Ankara Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller arasında mask
Ankara Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller arasında
Çocukların göz sağlığını bozan 5 yaz tehlikesi! mask
Çocukların göz sağlığını bozan 5 yaz tehlikesi!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem mask
Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem
Ankara Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller arasında mask
Ankara Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller arasında
O ilde 80 ev karantinaya alındı mask
O ilde 80 ev karantinaya alındı
Piknikten geriye babanın feryadı kaldı! Kızı ve eşi toprağa verildi mask
Piknikten geriye babanın feryadı kaldı! Kızı ve eşi toprağa verildi
26 ev daha karantinaya alındı mask
26 ev daha karantinaya alındı
Son Dakika! Cezaevine saldırı: 13 ölü, 42 yaralı mask
Son Dakika! Cezaevine saldırı: 13 ölü, 42 yaralı

GALERİ

Son Dakika! Malatya'da deprem meydana geldi - Video Haber mask
Son Dakika! Malatya'da deprem meydana geldi - Video Haber
Bakan Soylu, TUBİM Bilim Kurulu 36. Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti mask
Bakan Soylu, TUBİM Bilim Kurulu 36. Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti
Silahlı soygun! İş yeri sahibi ağır yaralı... Ekipler harekete geçti mask
Silahlı soygun! İş yeri sahibi ağır yaralı... Ekipler harekete geçti
Feci Kaza! Otomobil kanyona devrildi... Yakınları fenalık geçirdi mask
Feci Kaza! Otomobil kanyona devrildi... Yakınları fenalık geçirdi
1,5 yaşındaki bebek dördüncü kattan düştü! - Video Haber mask
1,5 yaşındaki bebek dördüncü kattan düştü! - Video Haber
Sulama kanalında akıntıya kapılan kişi kayboldu! - Video Haber mask
Sulama kanalında akıntıya kapılan kişi kayboldu! - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL