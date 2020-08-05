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05 Ağu 2020 - 10:03- Belediyeler G: 05 Ağu 2020 - 10:11

Ankara'da köylü pazarları kurulmaya başladı

Sincan’da üreticilerin bin bir emek vererek ürettiği sebze-meyveler doğrudan tüketici ile buluşuyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sincan’da üreticilerin bin bir emek vererek ürettiği sebze-meyveler doğrudan tüketici ile buluşuyor. Dalından koparılan ürünler Sincan Belediyesi aracılığıyla vatandaşın hizmetine sunuluyor. “Köylü Pazarları” haftanın 4 günü belirlenen yerlerde ilçe sakinlerine hizmet veriyor.

Vatandaşa hizmet yolunda önemli projeleri bir bir hayata geçiren Sincan Belediyesi, üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.

Sincan’da üreticiler; tarlalarında, bahçelerinde yetiştirdikleri meyve-sebzeleri doğrudan tüketiciye ulaştırıyor. Sincan’da haftanın 4 günü farklı mahallelerde hizmet veren köylü pazarları bu yıl da kurulmaya başlandı.

Pazarlarda yok yok. Dalından koparılan domatesler, salatalıklar, biberler, fasulyeler, yeşillikler, meyveler Sincanlıların sofralarına taşınıyor. Sincan Belediyesi, Sincan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sincan Ziraat Odası işbirliği ile koordineli çalışma sonucunda kurulan köylü pazarı sayesinde hem üretici hem de tüketici kazanıyor.

Doğrudan komisyonsuz şekilde vatandaşa sunulan ürünlerin fiyatları da uygun. Üretici belgesi olan çiftçiler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gerekli izni aldıktan sonra Sincan Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederek köylü pazarında satış yapabilecek.

Köylü pazarı kurulan yerler;

Salı günleri Mevlana Mahallesi Cuma Pazar yeri

Çarşamba günleri Menderes Mahallesi Çarşamba Pazarı yeri

Cuma günleri Osmanlı Mahallesi Salı Pazar yeri,

Pazar günleri ise Mustafa Kemal Mahallesi Cumartesi Pazar yeri.
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05 Ağu 2020 - 10:03 Ankara/ Sincan- Belediyeler

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