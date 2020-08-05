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05 Ağu 2020 - 10:52- Kültür - Sanat G: 05 Ağu 2020 - 10:53

"Anna Karenina" Ankaralılarla açık havada buluşacak

Devlet Tiyatroları, "Açık Hava Yaz Oyunları Projesi" kapsamında Ankara'da 6, 7 ve 8 Ağustos'ta bir dünya klasiği olan "Anna Karenina" oyununu salon dışında sahneleyecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Devlet Tiyatroları (DT), "Açık Hava Yaz Oyunları Projesi" kapsamında bu hafta Ankara'da bir dünya klasiği olan "Anna Karenina" adlı oyunu sanatseverlerle buluşturacak.

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını sürecinde kapalı kalan Devlet Tiyatroları, sanatsal faaliyetlerden yaz aylarında yararlanılması için hayata geçirdiği projeyle 2 Temmuz Perşembe günü perdelerini açmış ve sahnelediği oyunlar sanatseverler tarafından yoğun ilgi görmüştü.

Proje çerçevesinde bu hafta Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenecek "Anna Karenina", 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde saat 21.00'de Macunköy Yerleşkesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Lev Tolstoy'un yazdığı, Helen Edmundson'un oyunlaştırdığı, Cevat Çapan'ın Türkçeye çevirdiği ve Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü İpek Atagün Gezener'in yönettiği oyun, 19. yüzyıl Rusyası'nda toplumun kurallarının sorgulanacağı, zaman zaman da toplumun kurallarının bireyi sorgulayacağı, Anna Karenina'nın Kont Vronski'yi ilk kez bir tren garında görerek başlayan aşk hikayesini anlatıyor.

Oyunun dekor ve ışık tasarımı Kerem Çetinel'e, kostüm tasarımı Esra Selah'a, dans düzeni Aslı Güneş Sümer'e ve müzikleri Ekin Eti'ye ait.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun ardından Sivas Devlet Tiyatrosu da 13, 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde "Kendime Kıyamam" adlı oyun ile Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında Ankara'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Açık Hava Yaz Oyunları, ağustosun son haftasına kadar birçok oyunu sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.
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05 Ağu 2020 - 10:52 AA Ankara- Kültür - Sanat

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