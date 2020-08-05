Haberler Ankara Haberler Ankara
05 Ağu 2020 - 15:07- Asayiş G: 05 Ağu 2020 - 15:26

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Barış Pınarı bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi
+9
Haber albümü için resme tıklayın

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önlediği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde arama, tarama keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 3 tüfek, 1 roketatar, 36 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiği belirtildi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen çiftin katil zanlısı yakalandı mask
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen çiftin katil zanlısı yakalandı
Çocuğun cansız bedeni sulama kuyusunda bulundu! mask
Çocuğun cansız bedeni sulama kuyusunda bulundu!
Anne ve iki çocuğu feci şekilde can vermişti... Son yolculuklarına uğurlandılar mask
Anne ve iki çocuğu feci şekilde can vermişti... Son yolculuklarına uğurlandılar
Ankara'da bir kadın cinayeti daha! mask
Ankara'da bir kadın cinayeti daha!
Tam 338 gündür evlatlarını bekliyorlar! mask
Tam 338 gündür evlatlarını bekliyorlar!
Ankara'da hayatını kaybeden 5 kişilik gurbetçi aile... mask
Ankara'da hayatını kaybeden 5 kişilik gurbetçi aile...
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası! mask
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası!
Arama çalışmaları 6. günde devam ediyor! 4 yaşındaki Miraç'a ne oldu? mask
Arama çalışmaları 6. günde devam ediyor! 4 yaşındaki Miraç'a ne oldu?
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılanması sürüyor mask
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılanması sürüyor
Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı mask
Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

05 Ağu 2020 - 15:07 AA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası! mask
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası!
Arama çalışmaları 6. günde devam ediyor! 4 yaşındaki Miraç'a ne oldu? mask
Arama çalışmaları 6. günde devam ediyor! 4 yaşındaki Miraç'a ne oldu?
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılanması sürüyor mask
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılanması sürüyor
Ankara'dan arkadaşlarıyla tatil için Antalya'ya gitti... Sonu oldu! mask
Ankara'dan arkadaşlarıyla tatil için Antalya'ya gitti... Sonu oldu!
Yangından geriye kalanlar yürekleri yaktı mask
Yangından geriye kalanlar yürekleri yaktı
Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaşamını yitirdi mask
Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaşamını yitirdi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Kovid-19 hastaları arttı, İl Sağlık Müdürlüğü yeni kararlar aldı mask
Ankara'da Kovid-19 hastaları arttı, İl Sağlık Müdürlüğü yeni kararlar aldı
26 ev daha karantinaya alındı mask
26 ev daha karantinaya alındı
Son Dakika! Cezaevine saldırı: 13 ölü, 42 yaralı mask
Son Dakika! Cezaevine saldırı: 13 ölü, 42 yaralı
Sel felaketi: 16 ölü! mask
Sel felaketi: 16 ölü!
Bolu'da akılalmaz olay! 13 yaşındaki çocuk... mask
Bolu'da akılalmaz olay! 13 yaşındaki çocuk...
Bir köy daha karantinaya alındı mask
Bir köy daha karantinaya alındı

GALERİ

Koronavirüs tedavisi gören sevgilisine hastane önünde evlilik teklif etti - Video Haber mask
Koronavirüs tedavisi gören sevgilisine hastane önünde evlilik teklif etti - Video Haber
Aydos Ormanı'nda yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi mask
Aydos Ormanı'nda yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi
Eğlencenin yeni adresi! Ankara'da ücretsiz survivor keyfi mask
Eğlencenin yeni adresi! Ankara'da ücretsiz survivor keyfi
Feci kaza! Ankara'da yolcu otobüsü servis aracına çarptı: 1 ölü, 8 yaralı mask
Feci kaza! Ankara'da yolcu otobüsü servis aracına çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı - Video Haber mask
Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı - Video Haber
Eczaneye silahlı saldırı! Yaşanan panik güvenlik kamerasında - Video Haber mask
Eczaneye silahlı saldırı! Yaşanan panik güvenlik kamerasında - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL