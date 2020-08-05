Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önlediği kaydedildi.
Açıklamada, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.
Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde arama, tarama keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 3 tüfek, 1 roketatar, 36 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiği belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.