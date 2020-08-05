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05 Ağu 2020 - 15:20- Siyaset G: 05 Ağu 2020 - 15:31

MHP Ordu İl Başkanı olarak Naci Şanlıtürk atandı

MHP Ordu İl Başkanı olarak Naci Şanlıtürk görevlendirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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MHP Ordu İl Başkanı olarak Naci Şanlıtürk görevlendirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, Şanlıtürk'ün MHP Ordu İl Başkanı olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Bu arada daha önceki MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un ihraç istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin ardından görevinden istifa etmişti.
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05 Ağu 2020 - 15:20 AA Ankara- Siyaset

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