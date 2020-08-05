Siirt'in Kurtalan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen çiftin katil zanlısı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurtalan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bölüktepe köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle ateşli silahla öldürülen T.U. ve eşi P.U'nun katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlı M.U'nun Batman'ın Kozluk ilçesi Beybağ köyünde akrabasının evinde olduğunu tespit eden ekipler, sabah düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.
Operasyonda M.U'nun olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 av tüfeği geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.