Akılalmaz kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Amasya'da hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Amasya'dan Tokat'a giden Necati Yılmaz idaresindeki 34 EA 3460 plakalı hafif ticari araç, Aydınca mevkisinde istinat duvarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan eşi Cennet Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Cennet Yılmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.