Şentop, 27. Dönem 2. ve 3. yasama yıllarını değerlendirdi

Şentop, parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, 27. Yasama Dönemi 2. ve 3. Yasama yıllarına ait verileri paylaştı.

TBMM'nin açılışının 100. yılıyla ilgili hazırlanan birçok çalışmanın pandemi nedeniyle iptal edildiğini ya da ertelendiğini, yapılması planlanan uluslararası sempozyumu ise salgınla ilgili gelişmelere göre eylül veya ekim ayında yapma iradelerinin olduğunu belirten Şentop, sempozyumun gerçekleştirilmemesi durumunda bildirilerin bir kitap halinde basılacağını söyledi.

Bu yasama yılının, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgın süreci nedeniyle alışılmışın dışında bir seyir izlediğini ifade eden Şentop, bu dönemin, salgın ortamının olumsuz şartlarına rağmen daha önceki dönemler gibi çok yoğun çalışmalarla tamamlandığını dile getirdi.

Şentop, 1 Ekim 2019'dan 28 Temmuz 2020 tarihine kadar TBMM Genel Kurulunda 118 birleşimde 574 oturum gerçekleştirildiğini, bu oturumlarda Genel Kurulun 908 saat 52 dakika mesai yaptığını ve 38 bin 821 sayfa tutanak tutulduğunu aktardı.

Bu dönemde ihtisas komisyonları ile Meclis Araştırması komisyonlarının da 887 saat 41 dakika çalıştığını bildiren Şentop, bu çalışmalarda 17 bin 71 sayfa tutanak tutulduğunu söyledi.

Bu dönemde milletvekilleri tarafından 13 bin 600 yazılı soru önergesi verildiğini, bunlardan 115'inin mükerrer olduğundan işleme konulmadığını, 31'inin gelen kağıtlara girmeden soru sahibi milletvekili tarafından geri alındığını, 172'sinin ise Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırı oldukları gerekçesiyle iade edildiğini anlatan Şentop, şöyle konuştu:

"İşleme alınan 12 bin 560 yazılı soru önergesinden biri gelen kağıtlarda yayınlandıktan sonra soru sahibi milletvekili tarafından geri alınmış, bin 690'ı süresi içinde, 5 bin 324'ü süresi geçtikten sonra cevaplandırılmıştır. Süresi geçtikten sonra cevaplandırılanlar hariç olmak üzere 5 bin 28 yazılı soru önergesinin süresi içinde cevaplandırılmadığı gelen kağıtlarda ilan edilmiştir. 517 yazılı soru önergesi halen işlemdedir. 722 yazılı soru önergesinin ise inceleme süreci devam etmektedir.

1 ve 2. Yasama yıllarında verilmiş olan yazılı soru önergelerinden 340'ı süresi içinde ve 5 bin 962'si süresi geçtikten sonra 3. Yasama Yılı içerisinde cevaplandırılmıştır.

Başkanlığımızca 27. Dönem 3. Yasama Yılı içerisinde, 17 Ocak 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve bakanlıklara gönderilen yazılar ile soru önergelerine verilmesi gereken cevapların, süresi içinde ve TBMM'nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkar nitelikte hazırlanması hususu rica edilmiştir.

3. Yasama Yılı'nda TBMM Başkanı'na 89 yazılı soru önergesi yöneltilmiştir. Bunlardan ikisi gelen kağıtlara girmeden soru sahibi milletvekili tarafından geri alınmıştır. İşleme alınan 87 yazılı soru önergesinin 82'si süresi içinde cevaplandırılmıştır. 5 soru önergesi ise işlemdedir. Bunların dışında, 27. Dönem 1 ve 2. Yasama yıllarında TBMM Başkanı tarafından yanıtlanması isteğiyle verilmiş olan 14 yazılı soru önergesi de süresi içinde, 3. Yasama Yılı'nda cevaplandırılmıştır.

3. Yasama Yılı'nda TBMM Başkanlığına bin 429 Meclis Araştırması önergesi verilmiştir. Bunlardan 4'ü mükerrer olduğundan işleme konulmamıştır. Birinin imza sayısının 20'nin altına düşmesi nedeniyle gelen kağıtlara girmeden işlemden kaldırılmıştır. 27'si Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırı oldukları gerekçesiyle iade edilmiştir. İşleme alınan bin 394 önergeden, bin 377'si Genel Kurul gündemindedir. 17 önerge ise halen işlemdedir. 3 Meclis araştırması önergesinin ise inceleme süreci devam etmektedir.

Bu yasama yılında 13 genel görüşme önergesi verilmiştir. Bunlardan 12'si Genel Kurul gündemindedir. 1 genel görüşme önergesi ise halen işlemdedir."

- 972 kanun teklifi

Milletvekilleri tarafından 3. Yasama Yılı'nda TBMM Başkanlığına 970 kanun teklifi verildiğini bildiren Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Bütçe Kanunu ve Kesin Hesap Kanunu teklifleri ile birlikte TBMM Başkanlığına sunulan toplam kanun teklifi sayısının 972 olduğunu söyledi.

Kanunlaşan teklif sayısının 67 olduğuna, bunlardan 30'unun 3. Yasama Yılı'nda, 37'sinin ise daha önceki yasama yıllarında verildiğine dikkati çeken Meclis Başkanı Şentop, "Alınan TBMM kararı sayısı 36'dır. 403 yasama dokunulmazlığı tezkeresi TBMM Başkanlığına iletilmiş olup söz konusu tezkerelerin aynı yasama yılı içinde Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyona havaleleri yapılmıştır. Ayrıca Başkanlığa gelen 36 adet yasama dokunulmazlığı tezkeresinin işlemleri ise devam etmektedir." bilgisini verdi.

-Pandemi dönemi

TBMM'nin pandemi döneminde etkin mesai yapan ender parlamentolar arasında yer aldığını vurgulayan Şentop, TBMM'ye giriş yasağının uygulanmaya başlanıldığı 13 Mart 2020 tarihi ile 28 Temmuz 2020 tarihi arasında TBMM Genel Kurulu, komisyonlar ve Başkanlık Divanı çalışmaları kapsamında toplam 576 saat 25 dakika toplantı yapıldığını ve 20 bin 509 sayfa tutanak tutulduğunu ifade etti. Mustafa Şentop, "Pandemi döneminde Genel Kurulda 50 birleşim ve 247 oturum gerçekleştirilmiştir. 362 saat 31 dakika çalışma yapılmış ve 15 bin 139 sayfa tutanak tutulmuştur. İhtisas komisyonlarında 211 saat 48 dakika çalışılmış ve 5 bin 304 sayfa tutanak tutulmuştur. Başkanlık Divanı ve Danışma Kurulunda 2 saat 6 dakika çalışma gerçekleştirilmiş ve 66 sayfa tutanak tutulmuştur." diye konuştu.

- Dış ilişkiler

Dış ilişkiler faaliyetlerinin önemli bir kısmının salgın nedeniyle iptal edildiğini, bazılarının video konferans yoluyla yapıldığını anımsatan Şentop, TBMM'nin üye olduğu 12 parlamenter asambleyle bölgesel ve küresel ilişkilere, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ile de AB nezdinde ilişkilere yeni bir ivme kazandırmaya çalıştığını belirtti.

Ülkelerarası ikili ilişkileri geliştirme kapsamında 144 ülkeyle kurulan dostluk gruplarının Türkiye'nin etkinlik coğrafyasını geliştirdiğini söyleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu dönemde uluslararası meselelerin çok boyutlu olarak ele alındığının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü 9 uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptıklarının altını çizdi.

Koronavirüs ile ilgili Mecliste alınan tedbirleri hatırlatan Şentop, çalışmaların dikkatli bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bu yoğun dönemde Kovid-19 ile ilgili sürecin başarılı şekilde yürütüldüğünü ifade etmek isterim." dedi.

TBMM'nin sadece Türkiye için değil bölge ve dünya için de büyük, önemli ve örnek bir kuruluş olarak varlığını sürdüreceğini kaydeden Şentop, "TBMM'nin çalışmalarını ve saygınlığını artıracak faaliyetlerini sürdürme konusunda bütün milletvekili arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)