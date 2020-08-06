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06 Ağu 2020 - 15:18- Siyaset G: 06 Ağu 2020 - 15:26

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak." ifadesini kullandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter'dan "Büyük milletimizin yardım eli, Lübnanlı kardeşlerimize ulaştı. Milletimiz sağ olsun. Devletimiz var olsun. 'Koca Yusuf' adlı uçağımız milletimizin selamını ve yardımını Lübnan'a ulaştırdı. Cumhurbaşkanımızın mesajı Lübnanlı kardeşlerimize ulaştı. Türkiye Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak." paylaşımında bulundu.
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06 Ağu 2020 - 15:18 AA Ankara- Siyaset

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