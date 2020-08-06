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06 Ağu 2020 - 15:25- Sağlık G: 06 Ağu 2020 - 15:26

Bakan Koca, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla koronavirüs hastasının mesajını paylaştı

"'Pandemi sürecinde acilde, son 2 aydır ara ara Kovid polikliniğinde çalıştım. Kovid test sonucum pozitif geldi. Ailemde herkes pozitif. Hastanede tedavi alıyoruz, babam yoğun bakımda. Kas ve kemik ağrıları, ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) yakalanan bir hastanın mesajını paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, test sonucu pozitif çıkan ve ailesi de koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını anlattığı mesajla uyarıda bulundu.

Koca'nın paylaşımında yer verdiği koronavirüsle mücadele eden hastanın mesajı şöyle:

''Pandemi sürecinde acilde, son 2 aydır ara ara Kovid polikliniğinde çalıştım. Kovid test sonucum pozitif geldi. Ailemde herkes pozitif. Hastanede tedavi alıyoruz, babam yoğun bakımda. Kas ve kemik ağrıları, ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın. H. Yücel''
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06 Ağu 2020 - 15:25 AA Ankara- Sağlık

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