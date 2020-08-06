Bakan Koca, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla koronavirüs hastasının mesajını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) yakalanan bir hastanın mesajını paylaştı.
Bakan Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, test sonucu pozitif çıkan ve ailesi de koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını anlattığı mesajla uyarıda bulundu.
Koca'nın paylaşımında yer verdiği koronavirüsle mücadele eden hastanın mesajı şöyle:
''Pandemi sürecinde acilde, son 2 aydır ara ara Kovid polikliniğinde çalıştım. Kovid test sonucum pozitif geldi. Ailemde herkes pozitif. Hastanede tedavi alıyoruz, babam yoğun bakımda. Kas ve kemik ağrıları, ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın. H. Yücel''
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.