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06 Ağu 2020 - 15:26- Asayiş G: 06 Ağu 2020 - 15:41

Çözülme sürüyor... 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerden birinin 5, diğerinin 6 yıl önce örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet gösterdikleri belirlendi 1 Ocak'tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 125'e yükseldi

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İçişleri Bakanlığı, emniyetin ikna çalışması sonucu 2 PKK'lı teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerden birinin 5, diğerinin 6 yıl önce örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 125'e, teslim olan örgüt mensuplarının sayısı da 137'ye yükseldi.
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06 Ağu 2020 - 15:26 AA Ankara- Asayiş

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