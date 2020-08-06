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06 Ağu 2020 - 15:50- Dünya G: 06 Ağu 2020 - 15:56

26 yıl hapis yatan kişi suçsuz bulundu

İki çocuğu öldürme suçundan 1993'ten bu yana hapiste bulunan kişi, delil yetersizliğine dayalı olarak suçsuz bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletinde, iki çocuğu öldürme suçundan 1993'ten bu yana hapiste bulunan kişi, delil yetersizliğine dayalı olarak suçsuz bulundu.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organlarından Global Times'ın internet sitesindeki habere göre, Ciangşi Halk Yüksek Mahkemesi, Ekim 1993'te iki çocuğu öldürme suçundan tutuklanan Zhang Yuhuan'a karşı yeterli delil bulunmadığına hükmetti.

Yeterli delil olmadığı gerekçesiyle suçsuz bulunan 53 yaşındaki Zhang serbest bırakıldı.

- 26 yıl boş yere hapis yattığı için devlete tazminat başvurusunda bulunabilir

Kaybolduktan sonra cesetleri Nanchang kentinde bulunan iki çocuğu öldürmekten suçlanan Zhang, Nanchang mahkemelerinde 1995'te 2 yıl ertelemeli idam cezasına çarptırılmıştı.

Zhang, daha sonraki sorgusunda, suçu polis tehdidi altında kabul ettiğini ve duruşmada savunma avukatı olmadığını belirterek temyize başvurmuştu.

Ciangşi Halk Yüksek Mahkemesinin kararıyla yeniden Kasım 2001'de yapılan duruşmada ilk karar onanmıştı.

Masum olduğunda ısrar eden Zhang ve ailesi, yeniden temyize başvurmuş, hükümete mektup göndermişti.

Mart 2019'da Ciangşi Halk Yüksek Mahkemesi, kanıtları yeniden incelemek üzere davayı tekrar açmıştı.

Zhang, 26 yıl boş yere hapis yattığı için devlete tazminat başvurusunda bulunabilir.
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06 Ağu 2020 - 15:50 AA Ankara- Dünya

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