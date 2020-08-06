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06 Ağu 2020 - 16:13- Dünya G: 06 Ağu 2020 - 16:14

Trump'ın malikanesine giren 3 silahlı çocuk gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago'da bulunan malikanesine yarı otomatik silahla giren 3 çocuk gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago'da bulunan malikanesine yarı otomatik silahla giren 3 çocuk gözaltına alındı.

CBSNEWS'in haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde polisten kaçan 3 çocuk, sırt çantasındaki dolu vaziyette bulunan "AK-47" piyade tüfeğiyle ABD Başkanı Trump’ın Mar-a-Lago'daki mülkünün duvarından içeriye atladı.

Yetkililer, 15 yaşlarındaki 3 çocuğun gözaltına alındığını açıkladı.

Çocuklar, ateşli silahla mülke izinsiz girmek, hırsızlık yapmak ve polise mukavemet göstermekle suçlanıyor.

- Mülkün kime ait olduğunu bilmedikleri belirtiliyor

Çocuklar, "silahı bulduklarını" iddia ederken, mülkün bahçesine de polislerden saklanmak amacıyla girdikleri ve binaya girmeye çalışmadıkları kaydedildi.

Trump ve aile üyelerinden herhangi biri olay sırasında malikanede bulunmazken, gençlerin mülkün kime ait olduğunu bilmedikleri belirtiliyor.

Geçen yıl, Trump'ın Mar-a-Lago'daki mülküne izinsiz giriş yaparken yakalanan Çinli bir kadın da 8 ay hapse mahkum edilmişti.
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06 Ağu 2020 - 16:13 AA Ankara- Dünya

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