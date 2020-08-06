Otoyolda feci kaza!

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde midibüsün kamyonla çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde seyreden Hüseyin T. idaresindeki seyahat acentesine ait 34 ZU 3581 plakalı midibüs, Arifiye mevkisinde Savaş G'nin kullandığı 26 ZD 535 plakalı kamyonla çarpıştı.
Midibüs sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken yaralanan 4 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Trafik akışının iki şeride düşürülmesi nedeniyle otoyolda araç kuyruğu oluştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.