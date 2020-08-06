Haberler Ankara Haberler Ankara
06 Ağu 2020 - 17:51- Belediyeler

CHP'li Nazlıaka kadın kolları genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı

CHP PM Üyesi Aylin Nazlıaka: "Gelecek kadınların ellerinde yükselecek. İktidar için kadınlar en önde yürüyecek. Bu inançla ve hedefle bugün CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı için adaylığımı açıklıyorum"
mask
+7
Haber albümü için resme tıklayın

CHP Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, "Gelecek kadınların ellerinde yükselecek. İktidar için kadınlar en önde yürüyecek. Bu inançla ve hedefle bugün CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı için adaylığımı açıklıyorum." dedi.

Nazlıaka, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kadınların sırf kadın oldukları için katledildiğini, hiçbir yerde yaşam güvencelerinin olmadığını belirtti.

Kadınlara ekonomik, psikolojik, cinsel ve dijital şiddetin yaşatıldığını ifade eden Nazlıaka, ülkenin kadınların acılı hikayeleriyle dolu olduğunu söyledi. Nazlıaka, "Şiddet hiç bitmiyor, azalmıyor. Bu ülkeyi yönetenlerin samimi olarak bunu azaltma yönünde de bir çabası olmadığını görüyoruz." dedi.

İktidarın gündeminde İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılıp kaldırılmaması olduğunu dile getiren Nazlıaka, "Kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen tüm bu suçlarda her gün karşımıza çıkan adaletsiz yargı kararları bir diğerini aratır hale geliyor." diye konuştu.

Kadınların hangi inançtan, kimlikten, görüşten olursa olsun sokakta, evde, işte, okulda hakları için mücadele etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Nazlıaka, kadın mücadelesinin Türkiye’nin demokratikleşmesi için itici güç olduğunu dile getirdi.

Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Gelecek kadınların ellerinde yükselecek. İktidar için kadınlar en önde yürüyecek. Bu inançla ve hedefle bugün CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı için adaylığımı açıklıyorum. Adayım çünkü ülkemizde kadınların toplumun öznesi değil nesnesi olarak görülmesini kabul etmiyorum. Adayım çünkü ülkemizde kadınların iki cinsiyetten biri değil, ikinci cinsiyetmiş gibi algılanmasını kabul etmiyorum. Eğer bu göreve layık görülür seçilirsek neler gerçekleştireceğimizi ufkumuzu, vizyonumuzu, ulusal ve uluslararası bağlamda yapacaklarımızı kurultayımızda tek tek açıklayacağım."

06 Ağu 2020 - 17:51 AA Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beypazarı’nda Kapsamlı Koronavirüs Denetimi mask
Beypazarı’nda Kapsamlı Koronavirüs Denetimi
Başkan Yaşar ilk adımı attı: ''Kavga Ankara’ya kaybettirir'' mask
Başkan Yaşar ilk adımı attı: ''Kavga Ankara’ya kaybettirir''
Ankara Çayı’na atılan kurban atıkları Büyükşehir tarafından temizleniyor mask
Ankara Çayı’na atılan kurban atıkları Büyükşehir tarafından temizleniyor
Başkan Çetin'den çiftçilere ziyaret - Ankara mask
Başkan Çetin'den çiftçilere ziyaret - Ankara
Çankaya Belediyesi'nden üniversite tercihi yapacak öğrencilere destek mask
Çankaya Belediyesi'nden üniversite tercihi yapacak öğrencilere destek
Başkan Köse Gönül Sofrası’nda gençlerle bir araya geldi - Ankara mask
Başkan Köse Gönül Sofrası’nda gençlerle bir araya geldi - Ankara
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Kovid-19 hastaları arttı, İl Sağlık Müdürlüğü yeni kararlar aldı mask
Ankara'da Kovid-19 hastaları arttı, İl Sağlık Müdürlüğü yeni kararlar aldı
26 ev daha karantinaya alındı mask
26 ev daha karantinaya alındı
Son Dakika! Cezaevine saldırı: 13 ölü, 42 yaralı mask
Son Dakika! Cezaevine saldırı: 13 ölü, 42 yaralı
Ankara'da bir kadın cinayeti daha! mask
Ankara'da bir kadın cinayeti daha!
Bolu'da akılalmaz olay! 13 yaşındaki çocuk... mask
Bolu'da akılalmaz olay! 13 yaşındaki çocuk...
Çocuğun cansız bedeni sulama kuyusunda bulundu! mask
Çocuğun cansız bedeni sulama kuyusunda bulundu!

GALERİ

Otomobil ile kamyonetin karıştığı feci kaza! - Video Haber mask
Otomobil ile kamyonetin karıştığı feci kaza! - Video Haber
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Diyarbakır Valiliğine ziyaret mask
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Diyarbakır Valiliğine ziyaret
Van Gölü sahilleri atlı jandarma birliğine emanet - Video Haber mask
Van Gölü sahilleri atlı jandarma birliğine emanet - Video Haber
Bursa'da sahte içki operasyonu! - Video Haber mask
Bursa'da sahte içki operasyonu! - Video Haber
Korkunç kaza! Kontrolden çıkan cip demir toteme çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - Video Haber mask
Korkunç kaza! Kontrolden çıkan cip demir toteme çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - Video Haber
Koronavirüs tedavisi gören sevgilisine hastane önünde evlilik teklif etti - Video Haber mask
Koronavirüs tedavisi gören sevgilisine hastane önünde evlilik teklif etti - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL