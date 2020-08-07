Feci Kaza! Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek, 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden biri bebek 9 kişi yaralandı.
Ahmet Bazer (32) idaresindeki 34 JNJ 54 plakalı otomobil, Siverek - Viranşehir kara yolu Karakeçi Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Nurullah (20), Zeynep (20), Sevda (26), Hamit (30), Selvi (40), Salih (42) ve Tuba Nur Bazer ile bir yaşındaki bebek yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı bebeği 112 Acil Servis görevlisinin kucağına alarak hastaneye getirmesi dikkati çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.