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07 Ağu 2020 - 16:02- Asayiş G: 07 Ağu 2020 - 16:11

MSB: ''7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi''

MSB: "TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 7 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Milli Savunma Bakanlığı ( MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 7 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
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07 Ağu 2020 - 16:02 AA Ankara- Asayiş

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