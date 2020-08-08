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08 Ağu 2020 - 15:36- Sağlık G: 08 Ağu 2020 - 15:46

Bodrum'da 10 işletme mühürlendi! Sebebi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan denetimlerde 10 işletmenin mühürlendiği bildirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 10 işletmenin mühürlendiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, kolluk birimlerince yapılan denetimlerde, kafe ruhsatı alarak çalışan bazı işletmelerde, temizlik, maske, fiziki mesafe gibi Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü.

Harekete geçen ekipler, denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen ve yapılan uyarıları dikkate almadan faaliyetlerine devam eden, bar ve diskotek gibi işletilen 10 işletmeyi mühürledi.
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08 Ağu 2020 - 15:36 AA Muğla- Sağlık

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