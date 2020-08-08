Bodrum'da 10 işletme mühürlendi! Sebebi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 10 işletmenin mühürlendiği bildirildi.
İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, kolluk birimlerince yapılan denetimlerde, kafe ruhsatı alarak çalışan bazı işletmelerde, temizlik, maske, fiziki mesafe gibi Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü.
Harekete geçen ekipler, denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen ve yapılan uyarıları dikkate almadan faaliyetlerine devam eden, bar ve diskotek gibi işletilen 10 işletmeyi mühürledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.