Jandarma devrede! Oğlu, gelini ve iki torunuyla denize giren kadın...

Mersin'in Anamur ilçesinde denizde kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, tatil için Ankara'dan ilçeye gelen Döndü Küçük (56), oğlu, gelini ve iki torunuyla Ören Burnu mevkisinde denize girdi.
Denizden çıkan aile, Döndü Küçük'ün suda kaybolduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botla denizden ve helikopterle havadan yaptığı arama ve kurtarma çalışmalarına jandarma da karadan destek veriyor.
Aile yakınlarının da takip ettiği arama çalışmaları sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.