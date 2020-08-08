Ankara'da beton mikseri devrildi: 1 ölü

Ankara'da bariyerlere çarpan beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Özcan Yücesoy (56) idaresindeki 06 DL 2572 plakalı beton mikseri, Etimesgut Sanayi Bulvarı'ndan Bağlıca istikametine dönüşü sırasında yol kenarında bulunan bariyerlere, ardından elektrik direğine çarparak devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Yücesoy'u kurtarmak için çalışma başlattı.
Bir saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Özcan Yücesoy, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bu sırada olay yerine gelen Yücesoy'un yakınları, fenalık geçirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.