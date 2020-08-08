Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'de

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
İmza töreninde kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı belirtildi.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sosyal medya hesaplarından da UEFA Şampiyonlar Ligi müziğiyle yayımladığı videoyla deneyimli futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.