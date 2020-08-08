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08 Ağu 2020 - 19:59- Spor

Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'de

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım&#39;ı kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşınd...
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

İmza töreninde kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı belirtildi.

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sosyal medya hesaplarından da UEFA Şampiyonlar Ligi müziğiyle yayımladığı videoyla deneyimli futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

08 Ağu 2020 - 19:59 AA Ankara- Spor

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