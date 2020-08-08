Osmanlıspor teknik ekibinde değişiklik

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da teknik direktör Ali Güneş'in yeni sezonda yardımcılıklarını yapacak isimler belli oldu.
Başkent ekibi, yeni sezon öncesi teknik ekipte değişikliğe gitti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Ali Güneş'in yeni sezonda yardımcılıklarını Alper Akıcı, Önder Engin ve Sonkan Konak yapacak, kaleci antrenörü olarak ise Ufuk Karakoç görev alacak.
Öte yandan mor-sarılı ekip, hazırlıklarını tesislerinde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.