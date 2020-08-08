Acı haber geldi! Samsun'a şehit ateşi düştü

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın şehadet haberi, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Şehidin Çekalan Mahallesi'ndeki babaevine gelen İlçe Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Müftüsü Ali Erbaş ve askeri yetkililer, şehadet haberini anne Arife ve baba Aslan Ural'a verdi.
Şehadet haberi üzerine babaevi ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit Süleyman Ural'ın 5 aylık nişanlı olduğu, düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.