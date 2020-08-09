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09 Ağu 2020 - 09:17- Dünya G: 09 Ağu 2020 - 09:18

Flaş! Askeri birliğe saldırı: 7 ölü!

Saldırıda 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 16 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Afganistan'ın Gazne vilayetindeki askeri birliğe bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Kotal Ravza bölgesindeki askeri birliğin bomba yüklü araçla hedef alındığını söyledi.

Aryen, saldırıda 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 16 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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09 Ağu 2020 - 09:17 AA - Dünya

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